Минское «Динамо» в серии буллитов уступило «Северстали» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

СЕВЕРСТАЛЬ — ДИНАМО Мн — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

ЧЕРЕПОВЕЦ. Ледовый дворец. Начало в 19.00.

СЕВЕРСТАЛЬ: Подъяпольский; Хлыстов — Балдаев, Монахов — Якимов — Лишка; Хохлов — Хабаров, Марковин — Кодола — Морозов; Кудако — Макеев, Вовченко — Трубачев (к) — Гераськин; Николишин — Яковлев — Галимов; Рогов, Алексеев.

ДИНАМО: Энрот; Граньяни — Еременко, Принс — Шор — Пулккинен; Готовец (к) — Евенко, А.Костицын — Паре — Стефанович; Дерябин — Бокун, Мартынов — Ковыршин — Степанов; Грецкий — Китаров — Феоктистов; Знахаренко, Казьянин.

ШАЙБЫ: 0:1 — Принс (Шор, Пулккинен, 28.02). 1:1 — Алексеев (Хабаров, Яковлев, 33.28). 1:2 — Шор (Принс, 35.58). 2:2 — Трубачев (Кудако, Вовченко, 38.07 — бол.). 3:2 — Галимов (65.00 — решающий буллит).