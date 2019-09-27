С 4 по 30 октября 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения. Сотрудники милиции будут сопровождать переписчиков во время посещения так называемых «неблагополучных адресов», сообщает пресс-служба МВД.

«В качестве временного переписного персонала планируется привлечь порядка 12,5 тысячи человек. По словам начальника управления охраны правопорядка МВД Дмитрия Курьяна, задача милиции – обеспечить безопасность. С этой целью при посещении «неблагополучных адресов» их будут сопровождать правоохранители. Речь идет о квартирах и домах, где проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни, склонные к совершению преступлений, злоупотребляющие спиртным и так далее», — говорится в сообщении МВД.

По месту жительства респондентов переписчики должны работать на заключительном этапе кампании – с 21 по 30 октября.

Милиция просит граждан не впускать к себе переписчиков, если у них не будет при себе всех необходимых атрибутов (планшет и сумка со специальным логотипом) и документов (удостоверение и паспорт), чтобы избежать возможных случаев мошенничества.

В случае сомнений можно позвонить по единому номеру 8-801-100-3131 (с любого телефона звонок бесплатный) и, сообщив данные переписчика, убедиться, что этот человек вправе проводить опрос.