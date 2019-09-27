У россиян нет накоплений, достаточных для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишут «Известия».

«На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — сказала Матвиенко в интервью «РИА Новости».

При этом постоянные изменения в механизмах начисления и накопления пенсий запутали россиян, отметила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что она при этом не против совершенствования пенсионной системы в принципе.

6 сентября стало известно, что Министерство финансов России разработало законопроект с предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Его элементами являются добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Цель законопроекта — создать государственную систему гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, а также создать стимул для самостоятельного формирования таких накоплений.