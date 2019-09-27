К пенсиям военных и силовиков у белорусов часто возникают вопросы. Выходят на пенсию они намного раньше (в этом году в 46,5 года), получают зачастую больше обычных пенсионеров, а еще в основном продолжают работать и вдобавок к пенсии имеют еще и зарплату. «Военная служба накладывает отпечаток на здоровье, и это компенсация за ее тяготы и лишения», — парирует военный аналитик Леонид Спаткай.

FINANCE.TUT.BY продолжает проект «(Не)слабая пенсия», который посвящен пенсионной системе в нашей стране. В новом материале — о том, как начисляют пенсии силовикам, сколько они получают и насколько для них оправданны пенсионные льготы.

Кому в Беларуси платят пенсию по «военным» правилам? Пенсии силовикам платят по отдельному закону. Он определяет условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, транспортных войск, внутренних войск МВД, органов госбезопасности, органов пограничной службы, других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, СК, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований КГК, а также членов их семей.

Сколько в Беларуси пенсионеров-силовиков и какие пенсии они получают?

Общей статистики по количеству пенсионеров-силовиков в Беларуси не ведется. Чтобы попытаться их подсчитать, FINANCE.TUT.BY обратился за данными в соответствующие ведомства.

В Министерстве обороны сообщили, что численность пенсионеров в ведомстве составляет 73,8 тысячи человек. Из них 10 854 человека — это те, кто получает пенсию по потере кормильца. Получается, именно военных пенсионеров в министерстве 62,9 тысячи.

По линии МЧС пенсию получают 9090 человек. В это число входят и те, кому платят пенсию по потере кормильца. В МВД, СК и Погранкомитете оперативно ответить на запрос не смогли. В КГБ сообщили, что данные о пенсионерах — это закрытая информация.

Конкретный размер пенсий в силовых ведомствах озвучивать также не стали, но сравнили их с обычными трудовыми выплатами на заслуженном отдыхе.

— Анализ размеров пенсий показывает, что средний размер пенсий за выслугу лет у солдат, сержантов и старшин меньше среднего размера трудовых пенсий по возрасту на 21,3%. Средние размеры военных пенсий у прапорщиков ниже трудовых пенсий на 3,6%, а средний размер пенсий за выслугу лет офицеров ниже среднего размера пенсий за выслугу лет госслужащих на 14%, — комментирует помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский.

Зная эту информацию, мы решили сами подсчитать среднюю пенсию военнослужащих. В сентябре средняя пенсия по возрасту составила 447 рублей. Это означает, что средняя пенсия солдат, сержантов и старшин составила примерно 352 рубля, а прапорщиков — 431 рубль. В Минтруда размер средней пенсии госслужащих сообщить не смогли, но, по данным источника FINANCE.TUT.BY, она сейчас равна 745 рублям. Из этого следует, что средний размер пенсий офицеров составляет около 641 рубля.

В последний раз пенсии военным пенсионерам пересмотрели с 1 июля этого года, их повысили на 6%. Пенсии обычных белорусов в последний раз увеличивались с 1 августа.

В МЧС рассказали, что средний размер пенсий спасателей превышает средний размер пенсий по возрасту примерно на 5−10%. По нашим подсчетам, это от 469 до 492 рублей.

От чего зависит размер пенсий военнослужащих и для каких специалистов не предусмотрены льготы?

Как и у обычных людей, пенсия у военных-контрактников тоже зависит от зарплаты и стажа — в их случае они называются денежным довольствием и выслугой лет. В Минобороны рассказывают, что для исчисления пенсий военных учитывают оклады по штатной или последней занимаемой должности, оклады по воинскому званию, надбавку за выслугу лет, включая выплаты, связанные с индексацией денежного довольствия. Выслуга для получения пенсии должна составить минимум 20 лет.

— Законом установлено, что военнослужащим, имеющим выслугу 20 лет, пенсии назначаются в размере 50%, а уволенным в отставку по возрасту или болезни — 60% соответствующих сумм денежного довольствия. При этом за каждый год выслуги свыше 20 лет — 3% соответствующих сумм денежного довольствия, но всего не более 75% этих сумм, — говорит Игорь Можиловский.

Пенсионные льготы не распространяются на тех, кто работает в воинской части, но не является военнослужащим. Это водители, бухгалтеры, экономисты, юристы. Им назначают трудовые пенсии.

Тем не менее в тылу есть и люди со статусом военнослужащих (например, работники финансовых служб, отдела кадров и так далее). Им положены те же пенсионные льготы, что и остальным военным.

Увеличивается ли пенсионный возраст для военнослужащих и силовиков?

У военнослужащих пенсионный возраст называется предельным возрастом состояния на военной службе. До начала повышения пенсионного возраста с 1 января 2017 года он составлял 45 лет для младших и старших офицеров (до подполковника включительно), военнослужащих из числа солдат, сержантов и старшин, прапорщиков. После этого пенсионный возраст начал увеличиваться на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 48 лет. В нынешнем году он составляет 46,5 года. К слову, если военнослужащий набрал 20 лет выслуги раньше предельного возраста состояния на службе, он может уволиться, но пенсию ему все равно начнут платить только по достижении «пенсионного возраста».

Для более высоких званий пенсионный возраст не увеличивается, но он изначально был выше. Полковники выходят на пенсию в 50 лет, генерал-лейтенанты и генерал-майоры — в 55, генерал-полковники — в 60.

Делают ли военнослужащие отчисления в ФСЗН и могут ли получать и денежное довольствие, и пенсию?

Обычные пенсионеры получают пенсию из Фонда соцзащиты, который пополняется за счет взносов работающих людей. Работодатели перечисляют в фонд 34% зарплатного фонда, еще 1% вычитается непосредственно из зарплат работников. У военных все устроено по-другому.

В Беларуси военнослужащие освобождены от уплаты страховых взносов с денежного довольствия, поясняет Игорь Можиловский.

— Военнослужащие в силу их особого правового статуса, основанного на конституции, не участвуют в отношениях по государственному социальному страхованию: они не отнесены ни к одной из категорий плательщиков обязательных страховых взносов — ни к лицам, подлежащим обязательному государственному социальному страхованию, ни к тем, кто имеет право участвовать в таких правоотношениях. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий военнослужащим, осуществляется за счет средств республиканского бюджета, — говорит Игорь Можиловский.

Все это означает, что для военных и силовиков не существует такого понятия, как страховой стаж (под ним понимаются периоды работы с уплатой страховых взносов). Для них значение имеет в первую очередь выслуга лет.

— Минимальный страховой стаж работы для граждан является одним из условий для приобретения права на пенсию по возрасту, равно как и минимальная выслуга лет на военной службе дает право военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, на назначение пенсии за выслугу лет, — комментирует Игорь Можиловский.

К слову, именно из-за этого у военных и силовиков, не заработавших пенсию за выслугу лет, есть риск оказаться в так называемой пенсионной ловушке. Если военнослужащий отслужил, к примеру, 15 лет и уволился из войск, то получать пенсию за выслугу лет он не сможет, а эти 15 лет при этом не будут включаться в его страховой стаж. Поэтому два года назад минимальный страховой стаж для тех, кто отслужил в военных или военизированных организациях не менее 10 лет, уменьшили до 10 лет (для всех остальных в этом году он составляет 17 лет).

Есть ли ограничения по пенсиям для работающих военных пенсионеров?

Военнослужащих, которые достигли предельного возраста на военной службе, с их согласия могут оставить на службе до пяти лет, а потом повторно на такой же срок, но только до 65 лет.

— Решение об оставлении на военной службе сверх предельного возраста военнослужащих в воинском звании до подполковника включительно принимается министром обороны по решению коллегии Министерства обороны. Решение об оставлении на военной службе военнослужащих в воинских званиях полковника и выше сверх предельного возраста, в том числе повторно, принимается президентом, — рассказал Игорь Можиловский.

В Минобороны подчеркивают, что пенсии военнослужащим назначаются и выплачиваются только после увольнения с военной службы. То есть если военный продолжит служить после пенсионного возраста, он будет получать только денежное довольствие, но не пенсию.

Но если военнослужащий после выхода на пенсию продолжит работать на «гражданке», то он будет получать и военную пенсию, и зарплату. Для обычных работающих пенсионеров, напомним, существует ограничение. Если их пенсионный коэффициент превышает 1,3, то в период работы им все равно будут начислять пенсию по коэффициенту 1,3. Получать пенсию в полном размере можно будет только после окончания работы.

Бывший военный: «Если сразу начинать отдыхать, то многие не выдерживают, даже ударяются в пьянку»

47-летний Василий (имя изменено. — Прим. ред.) уволился из армии этой весной и уже устроился работать охранником. Свое желание трудиться, несмотря на статус пенсионера, он комментирует поэтично: «Под лежачий камень вода не течет, движение — это жизнь».

— Мне хотелось чем-то заниматься, да и лишняя копейка никогда не помешает, — поясняет Василий. — Но большая зарплата для меня не была главным критерием, главное — сменный график, чтобы я мог уделять время своему маленькому ребенку. Летом отдыхал, набирался сил, потихоньку что-то подыскивал — и нашел.

О размере своей пенсии Василий шутит, что это коммерческая тайна, но говорит, что ему одному этой суммы, в принципе, хватило бы на жизнь.

— Конечно, зависит от потребностей, у каждого свои запросы. Но у меня же еще семья, ребенок. Если бы был один, то, наверное, меньше бы задавался целью найти работу. Но раз семья есть, то надо было что-то думать, — говорит Василий.

У него была возможность после пенсии остаться на прежнем месте — в финансовой службе воинской части. Но решение все-таки уйти из армии, по словам Василия, было осознанным.

— Честно говоря, я подустал от службы, — признается собеседник. — Сейчас мне попроще, полегче. Просто захотелось сменить образ жизни, больше времени заниматься собой, своим внутренним миром, хобби, уделить больше внимания семье. Поэтому за деньгами я не гнался. А так, конечно, на военной службе получал намного больше.

По словам Василия, большинство военных пенсионеров стремятся устроиться на новую работу не только из-за денег.

— Это хорошо, когда человек сразу пошел работать, чтобы темп жизни не менять. А если сразу начинать отдыхать, то многие, бывает, не выдерживают, иногда даже ударяются в пьянку. Организм не может приспособиться к такой перемене после довольно напряженного образа жизни военнослужащего, — считает Василий. — Но ранний выход на пенсию военные заслужили. У нас многие любят, не зная дела, судить о нем. Надо побывать в шкуре военного, прежде чем говорить вещи вроде: «Мы на их ранние пенсии свои налоги тратим». Я считаю, что в большинстве случаев государство не зря отпускает военнослужащих на пенсию раньше.

Василий рассказывает, что, несмотря на кабинетную должность, ему все равно приходилось участвовать во всевозможных учениях и сборах.

— Все военнослужащие к ним привлекаются. Каждый должен уметь стрелять, бегать, прыгать и так далее, — поясняет Василий.

Военный аналитик: «В некоторых странах пенсионный возраст для военных — 60»

Офицер пограничных войск, военный аналитик Леонид Спаткай считает несовершенной существующую систему денежного содержания военнослужащих, в том числе пенсионного обеспечения.

— Существует такое понятие, как тарифная сетка. По этой сетке устанавливаются должностные оклады. И на одном уровне в этой сетке могут находиться, допустим, старшие лейтенанты — командир взвода и начальник продовольственной службы. В результате у них одинаковый должностной оклад, одинаковый оклад по воинскому званию. Но командир взвода работает непосредственно с личным составом, ходит в караулы со своими солдатами, несет за них ответственность, а у начальника продовольственной службы в подчинении, грубо говоря, только собственный стол, — поясняет Леонид Спаткай.

Эксперт отмечает, что для устранения «этой несправедливости для командира взвода предусмотрены дополнительные надбавки, но на размер пенсии они не влияют».

— Поэтому будь то сотрудник ГАИ или МЧС, имеющий специальное звание, строевой офицер с тысячей человек в подчинении или офицер-тыловик — пенсию они получат одинаковую при равном должностном окладе, окладе по званию и выслуге лет. Нет социальной справедливости в отношении тех, кто действительно всю службу был с личным составом на полигонах, вскакивая по тревоге, по сравнению с теми, кто, как говорится, протирал штаны в кабинетах. Наше пенсионное законодательство эту разницу не учитывает. Кроме того, на гражданке есть пенсионные коэффициенты, которые влияют на размер пенсии, а у военных такого нет, — говорит Леонид Спаткай.

Эксперт обращает внимание на то, что по закону пенсия военнослужащего не может превышать 75% сумм денежного довольствия (в СССР, а сейчас и в России эта планка выше — 85%). Из-за этого, по его мнению, у военных нет стимула продолжать службу после достижения пенсионного возраста.

— Допустим, курсант поступил в военное училище, выпустился из него в 23 года, отслужил 25 лет — и вот к 48 годам он набрал свои 75%. Смысла служить дальше нет, он уже достиг потолка. Это одна из причин, по которым военнослужащие увольняются так рано. В результате в Вооруженных силах появляется дефицит кадров, в первую очередь офицеров среднего звена, — говорит Леонид Спаткай.

Ранний пенсионный возраст для военных эксперт считает оправданным.

— Не хочу обижать остальных работников, но на гражданке человек отработал свое время с 9.00 до 18.00 с часовым перерывом на обед, а потом занимается своими домашними делами. Он знает, что никто его посреди ночи не поднимет, не придется бежать с тревожным чемоданчиком куда-то в часть или на полигон. Естественно, все это накладывает отпечаток на здоровье: ночные полеты, суточные наряды (когда ночью надо проверять, как несут службу наряды и караул, а на отдых выделено только четыре часа, и снаряжение снимать нельзя), перетаскивание различных тяжестей (например, по тревоге вручную заряжается боекомплект). Поэтому неудивительно, что, например, летному составу выслуга идет месяц за два, пограничникам на «зеленой границе» — месяц за полтора. Это компенсация за тяготы и лишения службы.

Среди трудностей военной службы Леонид Спаткай также называет социальную изоляцию, поскольку гарнизоны могут располагаться в десятках километров даже от районных центров.

— Гражданские могут в выходные сходить с семьей в кино, в парк. В гарнизонах такого нет. В лучшем случае можно куда-то выехать, но на это нужно иметь разрешение командира. Это касается даже тех, кто служит в привилегированных условиях — например, в Минске. На выезд за пределы Минска тоже надо получить разрешение командира, потому что боеготовность никто не отменял. И если по тревоге не прибыл, будут разборки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у военнослужащих есть определенные льготы, хотя и для них возраст выхода на пенсию повышается, — говорит Леонид Спаткай. — Да, в некоторых странах пенсионный возраст для военных достигает и 60 лет, но там совершенно другое отношение к военнослужащим и совершенно другой размер денежного содержания.

Работать на пенсии военные продолжают по тем же причинам, что и остальные пенсионеры, в первую очередь финансовым, говорит аналитик. При этом многие «кабинетные» специалисты, например, кадровики или финансисты, остаются на прежних должностях, но уже не служить, а работать.

— Есть сотни примеров, когда офицеры после выхода на пенсию оставались работать на своей должности и выполняли те же функции, но уже будучи гражданскими. Если здоровье позволяет работать на этой должности, то зачем было увольняться? Причины меркантильные: пенсия и должностной оклад в сумме, конечно, больше, чем то, что человек получал, находясь на военной службе, — говорит Леонид Спаткай. — Но многие военные пенсионеры после увольнения ищут работу, я и сам уже 15 лет в запасе и ни одного года без работы не сидел. Я считаю, что военные — это более надежные люди в плане выполнения должностных обязанностей. Если офицер запаса работает, допустим, начальником службы делопроизводства или кадров, то никакой проверке в принципе подкопаться не к чему, потому что у него там все четко. В плоть и кровь въелось, что во всем должен быть порядок. Бывших военных на работу берут с удовольствием, особенно по профилю.

Несмотря на то, что военные пенсионеры легко находят себе работу на гражданке, Леонид Спаткай считает, что они по-прежнему могли бы быть востребованы в военном деле, только теперь в качестве преподавателей.

— Выпускники, закончив Военную академию, через четыре-пять лет поступают на командно-штабной факультет, по окончании которого некоторые стараются всеми правдами и неправдами остаться в академии преподавателями. В итоге получается, что курсантов они учат по тем же конспектам, по которым учили их. Но почему бы не привлекать к этой преподавательской работе офицеров запаса, которые прослужили от звонка до звонка и прошли все служебные ступени? Пусть они не сидят охранниками, а передают свой богатейший опыт курсантам, — считает Леонид Спаткай.

Экономист: «Не для всех силовиков обоснован ранний выход на пенсию»

Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Лев Львовский уверен, что некоторые профессиональные задачи можно выполнять только в относительно молодом возрасте, а потому для таких специалистов ранний выход на пенсию вполне обоснован.

— В первую очередь речь идет о профессиях, где требуется физическая сила, выносливость, скорость реакции. Например, пожарному в 50 лет уже тяжело лезть в огонь. То же самое касается военных, особенно некабинетных, а также сотрудников МВД, которые выполняют непосредственную работу «в поле», например участковых. К некоторым другим силовым органам это относится в меньшей степени. Скажем, КГБ в основном занимается кабинетной работой. Труд следователей тоже в первую очередь интеллектуальный, — рассуждает Лев Львовский. — Для них ранний выход на пенсию не совсем обоснован, но как получилось, что у них есть такая льгота? Государство часто опирается на силовые органы и потому дает им больше преференций и бонусов: относительно хорошая зарплата, ранний выход на пенсию, какой-то дополнительный соцпакет.

По мнению Льва Львовского, в том, что многие военные и силовики после выхода на пенсию продолжают работать и одновременно получают пенсию, нет ничего плохого.

— В военную карьеру нужно серьезно вкладываться. Вместе с тем в какой-то момент человеку становится слишком тяжело выполнять свои функции, и потому продолжать эту карьеру нецелесообразно. Просто выкинуть человека на улицу нельзя, так что единственный выход из ситуации — это пенсия. Это не означает, что его жизнь закончена. Этот человек еще не старый, а у нас есть много работ, где не требуется молодость. Но поскольку он инвестировал много времени и сил в другую карьеру, ему, конечно, будет сложнее найти новую работу и хорошо устроиться. Поэтому выплату пенсий таким людям я бы воспринимал как компенсацию за то, что им приходится начинать альтернативную карьеру в достаточно позднем возрасте, — считает Лев Львовский.

Эксперт говорит, что размер пенсий военных «не должен вызывать удивление и социальный протест».

— Нельзя сказать, что государство засыпает военных пенсионеров золотом. Даже 640 рублей — это значительно меньше, чем средняя зарплата. Проблема не в том, что у некоторых военных пенсии больше средних по стране, а в том, что средняя пенсия у нас в принципе слишком маленькая, — говорит Лев Львовский.