Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Об этом сообщили в Офисе президента.

Сообщается, что Данилюк написал заявление перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США .

«Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев», — говорится в сообщении.