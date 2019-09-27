Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил продукцию ЗАО «Витэкс» и пообещал полностью перейти на косметические средства отечественного производства.

Сегодня, 27 сентября, глава Беларуси посетил предприятие ЗАО «Витэкс». Президента ознакомили с технологий производства косметических средств, продемонстрировали широкий спектр продукции и рассказали о дальнейших планах.

Лукашенко высоко оценил работу предприятия и пообещал, что отныне будет пользоваться только отечественными косметическими средствами.

«Всю импортную (продукцию – прим. автора) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами – прим. автора). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать», — цитирует БЕЛТА слова президента.

В ходе встречи с сотрудниками предприятия Лукашенко попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин продукцию предприятия и пообещал, что оплатит сувениры за свой счёт.

Лукашенко отметил, что зарубежная продукция не лучше отечественной и на внутренний рынок нужно поставлять больше «нашего».

«Все оно примерно одинаковое. Но эта — из местного сырья», — подчеркнул Лукашенко.

Также президент посоветовал использовать белорусскую косметику в гостиничной сфере и максимально способствовать её экспорту за рубеж, но не забывать при этом и про отечественный рынок.

По словам президента, продавать нужно «своё», чтобы человек в любом магазине мог купить то, что захочет.