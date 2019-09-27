Беларусь выступает за скорейшую разработку декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня в Нью-Йорке, выступая на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.

Владимир Макей напомнил, что в августе прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот документ являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символов окончания холодной войны.

«Возникла реальная угроза появления таких ракет, с подлетным временем в несколько минут, в различных регионах мира, в том числе в Европе. Это неизбежно повлечет за собой дальнейший рост напряженности, новый виток политической и военной конфронтации, повышение риска ядерного апокалипсиса. Именно поэтому мы выступаем за безотлагательные совместные действия по сохранению достижений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в нашем общем доме — на Европейском континенте», — подчеркнул министр.

Во время международной конференции по борьбе с терроризмом, которая прошла в Минске 3 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не намерена производить или размещать подобные ракеты, если они не будут угрожать безопасности государства. Он предложил разработать декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации. Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым небезразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании. Подходящими площадками для ее разработки могли бы стать ООН и ОБСЕ», — сказал Владимир Макей.

Ключевым элементом этого документа Беларусь видит ясные и твердые обязательства стран по неразмещению на своей территории ракет средней и меньшей дальности и отказ от их производства. «Мы понимаем, что реализация этой инициативы потребует политической воли и непростого переговорного процесса. Но, как говорили мудрецы, дорогу осилит идущий. Ведь когда-то договоры о запрете химического и биологического оружия, о сокращении ядерных арсеналов и обычных вооружений также казались несбыточной мечтой», — заметил дипломат.