Беларусь с 1 октября 2019 года на 3,8% снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ставки пошлин утверждены постановлением правительства №659 от 26 сентября 2019 года, сказано в сообщении на Национальном правовом интернет-портале, передает «Интерфакс». В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на нефть снижается с $90,7 до $87,2 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин уменьшается с $49,8 до $47,9 за 1 тонну, на товарные бензины — с $27,2 до $26,1 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,1 (была $27,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты республика снижала с 1 сентября — тогда они уменьшились на 3,6%, с 1 августа ставки снижались на 6,2%, с 1 июля – на 9,1%.

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.