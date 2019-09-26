Фото: кадр из фильма

На премию «Оскар» от России претендует фильм на основе книги белорусской писательницы.

На предстоящей церемонии вручения «Оскара» от России будет представлен фильм «Дылда», режиссером которого является Кантемир Балагов. Об этом сообщили в российском оскаровском комитете.

Фильм уже получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале в Каннах. Федерация кинопрессы вручила фильму награду за невероятную эстетику и уникальность истории.

Сюжет картины расскажет про двух подруг, которые после войны в разное время вернулись с фронта и пытаются начать новую жизнь.

Один из продюсеров фильма Александр Роднянский заявил в социальных сетях, что фильм основан на книге «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.

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