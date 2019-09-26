На премию «Оскар» от России претендует фильм на основе книги белорусской писательницы.

На предстоящей церемонии вручения «Оскара» от России будет представлен фильм «Дылда», режиссером которого является Кантемир Балагов. Об этом сообщили в российском оскаровском комитете.

Фильм уже получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале в Каннах. Федерация кинопрессы вручила фильму награду за невероятную эстетику и уникальность истории.

Сюжет картины расскажет про двух подруг, которые после войны в разное время вернулись с фронта и пытаются начать новую жизнь.

Один из продюсеров фильма Александр Роднянский заявил в социальных сетях, что фильм основан на книге «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.