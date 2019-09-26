В Заславле в среду, 25 сентября 2019 года, из-за пожара в школе было эвакуировано более 700 человек. Пожар в средней школе № 2 произошел около половины одиннадцатого утра.

Согласно информации областного управления МЧС РБ, возгорание произошло в подвале.

Администрацией еще до прибытия спасателей МЧС из здания школы были эвакуированы 738 человек (676 учеников и 62 сотрудника).

В результате данного инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Другие подробности данного происшествия в настоящее время не сообщаются.