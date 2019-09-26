23 сентября в Минске, во время семейного конфликта, мужчина убил брата ножом и ранил его жену, об этом сообщает Следственный комитет.

Инцидент случился в одном из домов на ул. Ташкентской, когда 58-летний минчанин несколько раз ударил ножом жену своего брата, а тот начал ее защищать.

Когда брат бросился защищать 51-летнюю супругу, злоумышленник нанес и ему несколько ножевых ранений в область головы и тела.

В результате, пострадавший мужчина от полученных ранений умер на месте происшествия. Женщину госпитализировали в больницу и врачам удалось ее спасти.

По данному факту СК открыл уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) и ч 1 ст. 147 (причинение тяжких телесных повреждений).