Лидер либеральной польской партии «Весна», евродепутат Роберт Бедронь стал главой делегации Европарламента по связям с Беларусью, сообщает «Еврорадио». Делегация начнёт работу в конце ноября.

Заявляя кандидатуру Бедроня, евродепутат и лидер польских социал-демократов Лешек Миллер выразил уверенность, что он имеет лучшие качества для этой должности. Так ли это?

1. Атеист

«Весна» — новая партия. Её официальная презентация состоялась только в этом году. В либеральную повестку, которую продвигает Бедронь, включено ограничение роли католической церкви в польской политике и большее разделение Костёла и государства. Также политик предлагает либерализацию закона против абортов. Всё это очень расходится с повесткой, который предлагает полякам консервативная правящая партия «Право и справедливость».

2. Открытый гей

Роберт Бедронь — открытый гей, который уже много лет живёт в браке и выступает за легализацию однополых браков в Польше. На родине политик терпел гонения и даже был избит на почве гомофобии. В Беларуси представителей ЛГБТ-сообщества также избивают на улицах, они находятся под идеологическим давлением. Гомофобные высказывания в разное время позволяли себе глава государства Александр Лукашенко и экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич.

3. Знает о нарушениях прав человека в Беларуси

«Соблюдение прав человека в Беларуси — ключевой вопрос», — сказал Бедронь сразу после избрания главой делегации Европарламента по связям с Беларусью.

4. Когда был мэром, ездил на велосипеде

В 2014 году Бедронь выиграл выборы мэра в городе Слупске на севере Польши, набрав 57% голосов. Свою компанию политик построил на том, что он «не местный» — то есть не имеет в регионе коррупционных связей. На посту мэра Бедронь отказался от служебного автомобиля и лишил работников ратуши доплат на бензин, а финансовую отчётность муниципалитета стал публиковать на своей странице в «Фейсбуке».

5. Карьеру больше связывает с Брюсселем, чем с Варшавой

Так говорят в том числе и потому, что Бедронь возглавил делегацию Европарламента по связям с Беларусью. Но есть в Польше и силы, которые видят в 43-летнем Бедроне реального кандидата на пост президента страны. Выборы пройдут в 2020 году.

Сейчас Европарламент не поддерживает официальных отношений с парламентом Беларуси, но там надеются, что после ноябрьских выборов в нашей стране взаимодействие восстановится.