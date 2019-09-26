Зачастую водители, попавшие в ДТП с небольшим материальным ущербом (при котором не требуется вызов ГАИ), испытывают трудности заполнении бланка извещения при страховом случае, отмечают в Госавтоинспекции.

Нередко встречались случаи, когда участники ДТП звонили в службу «102» ГУВД Мингорисполкома с просьбой не направлять на место наряд дорожно-патрульной службы ГАИ, а оказать консультационную помощь, сообщили представители службы.

«Хотелось бы напомнить водителям, что Белорусским бюро по транспортному страхованию совместно со страховыми организациями – членами бюро создан колл-центр. С 19 августа текущего года по короткому номеру 140 в круглосуточном режиме участники дорожного движения могут позвонить и получить необходимые консультации по вопросам, связанным с оформлением ДТП без вызова ГАИ, а также по другим вопросам, на которые необходимо обратить особое внимание в таких ситуациях», — рассказали в службе «102».

Консультации операторами колл-центра 140 предоставляются бесплатно. При этом стоимость услуг мобильной связи – по тарифам мобильных операторов (СООО «Мобильные ТелеСистемы», УП «А1», ЗАО «БеСТ»), звонки для абонентов стационарной телефонной сети (РУП «Белтелеком») являются бесплатными.