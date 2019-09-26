«Полоцктранснефть Дружба» и «Гомельтранснефть Дружба» объединятся в одну компанию с 1 октября, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго на международной отраслевой конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница», передает БЕЛТА.

«С 1 октября мы станем единой компанией, «Полоцктранснефть Дружба» войдет в наш состав. Сегодня на постсоветском пространстве нет стран с разрозненными трубопроводными системами, все имеют государственные крупные холдинги, которые управляют всеми трубопроводами в стране. Так что наше объединение происходит не в интересах отдельного предприятия, а в интересах страны», — сказал Андрей Вериго.

Международная отраслевая конференция «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница» проводится в седьмой раз. Во время мероприятия будут проанализированы основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обсуждены технические и маркетинговые новшества в области АЗС и нефтебазового хозяйства.