Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

В ходе беседы Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендента от демократов на пост президента на выборах 2020 года. Украинский лидер, как следует из стенограммы, пообещал, что новый генпрокурор (им впоследствии стал Руслан Рябошапка — прим. «Ленты.ру») сделает это, а также заверил его, что все расследования в стране будут проведены открыто.

В то же время американский лидер не увязывал со своей просьбой дальнейшее выделение Киеву финансовой помощи.

Детали разговора Трампа и Зеленского, которого до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента президента. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского лидера. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.