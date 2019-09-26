Фото с сайта golos-ameriki.ru

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

В ходе беседы Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендента от демократов на пост президента на выборах 2020 года. Украинский лидер, как следует из стенограммы, пообещал, что новый генпрокурор (им впоследствии стал Руслан Рябошапка — прим. «Ленты.ру») сделает это, а также заверил его, что все расследования в стране будут проведены открыто.

В то же время американский лидер не увязывал со своей просьбой дальнейшее выделение Киеву финансовой помощи.

Детали разговора Трампа и Зеленского, которого до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента президента. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского лидера. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА