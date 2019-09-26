На Северном полюсе планируют строительство первого в мире отеля в условиях холода. Об этом пишет Deezen.

Реализовывать задумку будет туристическое агентство Luxury Action. Эксперты считают это направление популярным. Тысячи туристов посещают его каждый год.

Отель будет состоять из десяти обогреваемых портативных капсул-номеров. Стены и потолки будут стеклянными – это позволит путешественникам любоваться северными красотами. По планам, первые гости смогут заселиться в самую северную гостиницу мира следующей весной.

Отель будет работать не всегда. В апреле путешественники смогут добираться туда на вертолете, а летом – на яхте. В остальное время года доступ к гостинице будет закрыт.