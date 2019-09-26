Глава Беларуси провел встречу с украинскими журналистами.

— Мы впервые, к сожалению, встречаемся в формате прямого разговора с представителями таких крупных средств массовой информации Украины. Это хорошая практика, и я бы предложил такое общение сделать традицией. Во-первых, я узнаю очень много от вас о том, что происходит сейчас в Украине. С другой стороны, у меня есть возможность без всяких кривотолков, измышлений донести свою позицию по фундаментальным вопросам наших отношений, — сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Здесь вы представляете не только средства массовой информации, но и весь народ Украины. И для нас эта встреча — возможность честного и откровенного диалога.

Он подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими корнями — историческими, духовными, семейными, что не имеют права потерять это единство: «Мы просто обязаны сохранить это славянское кровное родство ради будущих поколений. Передать его детям во имя сохранения мира и стабильности на наших землях.

Мы всегда чувствовали поддержку друг друга, невзирая на те потрясения, которыми нас испытывало и испытывает время. Но мы знаем, что нам по силам вместе преодолеть все трудности и найти решения на благо наших стран и народов».

И отметил, что Украина — важнейший сосед Беларуси, один из главных торгово-экономических партнеров, и именно поэтому отношения с ней всегда были в приоритете.

Украина «должна быть единой и неделимой»

— Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Этот украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой, — подчеркнул глава Беларуси. — На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной.

О жителях западных областей Украины

— Я познакомился с «враждебной» Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать.

Да, они более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?

О восстановлении инфраструктуры Донбасса

— Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины — это боль в сердцах и белорусов. Наша боль.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса:

— Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру. Те шаги, которые нужны будут участникам этого конфликта, прежде всего украинскому народу.

О границе

— Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия.

Вернет ли Россия Украине Крым

— Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда.

О встрече Зеленского с Трампом и скандале, который разгорелся вокруг их телефонного разговора

— Вы говорите: ООН, горячий день… Обычный день. Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали. И встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, — прилично, разумно, красиво. Все было красиво, — считает Лукашенко, сообщает 112 Украина, чей представитель был на минской встрече.

По мнению президента Беларуси, Трамп и Зеленский «понравились друг другу»:

— Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание.

О диалоге Беларуси и США

— Мы хотим нормализовать отношения с США, но мы не ползаем на коленях, не рвемся кого-то обнять, поцеловать в любое место, часть тела, просто достойно ведем этот диалог. Он основан именно на этом. Не против Украины, не против России, не против Европы. Именно на этом.