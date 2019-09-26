Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика не собирается дружить с Западом против России.

«Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой», — сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.

Президента цитирует госагентство «БелТА«.

Лукашенко отметил, что всегда на встречах с представителями США заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом. «Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой», — подчеркнул он.

Лукашенко также заметил, что не понимает, почему налаживание отношений между Минском и Вашингтоном вызывает озабоченность в России. «В то же время Россия в обнимку сотрудничала с США, нас это не напрягало. Мы же не дружим с Америкой против России — это исключено», — сказал президент.

Кроме того, глава государства отметил, что не будет отрицать, что нынешние белорусско-американские отношения могут повлиять на белорусско-украинские отношения. «Я не стану отрицать, что она империя (США – ИФ) огромная страна и влияет на всех. Но позиция США не будет определяющей между Беларусью и Украиной. С нашей стороны будет именно так», — сказал Лукашенко.