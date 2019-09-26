Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что нежелание Беларуси размещать на своей территории российскую военную базу – «действительно неприятный эпизод».

Он добавил, что в этом вопросе главное не форма, а содержание, и напомнил, что Александр Лукашенко не раз говорил, что Беларусь – союзник России и что белорусские вооруженные силы защищают обе страны.

Комментируя позицию Минска по Крыму, Абхазии и Осетии, Лавров заявил, что не имеет значения, так как «мы тоже не на 100% разделяем белорусские внешнеполитические установки”. “Что касается признания Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом, мы никого ни к чему не принуждаем”, – заявил глава российского МИД.

Тема размещения российской военной базы в Беларуси периодически поднимается не первый год. В сентябре 2015 года Владимир Путин поручил МИД и Минобороны РФ начать переговоры с белорусской стороной о создании на территории Беларуси авиабазы. Информация о том, что российские истребители Су-27 планируется разместить на аэродроме под Бобруйском, появлялась в СМИ еще в 2014-м. Вопрос возможного размещения авиабазы комментировал осенью 2015 года и Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это не нужно ни Минску, ни Москве, а «шумиха» в СМИ — политическая.

В ноябре прошлого года на встрече с представителями аналитических центров США Александр Лукашенко назвал разговоры о базе надуманной проблемой и заявил, что Минск не размещает ее, “потому что она здесь не нужна”. Он сказал, что Беларусь в состоянии сама выполнять функции в рамках общего оборонительного плана с Россией. “На сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил”, – заявил он.