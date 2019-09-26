Трагикомический случай произошел в деревне Борствиново Дубровенского района. Домашний питомец — обычный козел — выдал правоохранителям местонахождение припрятанного хозяином обреза охотничьего ружья. Сообщает «Минск-Новости».

Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь задержали двух жителей Орши, ловивших рыбу сетью на Днепре. Здесь прямо по реке проходит граница с Россией. Задержанными оказались люди с опытом. Один в прошлом сам являлся сотрудником природоохраны, второй, имеющий юридическое образование, при задержании попытался избавиться от улова, а также скрыться от преследования вплавь.

Всего сетевики добыли 14 кг рыбы, и этого оказалось достаточно, чтобы нарушение приобрело уголовный характер. Как сообщила специалист по связям с общественностью Госинспекции Ольга Громович, после того, как было возбуждено уголовное дело, в двух домах деревни Борствиново, где останавливались браконьеры, провели обыск. Милиционеры обнаружили еще 28 припрятанных сетей, одну электроудочку и три комплекта оборудования к ней. Самую неожиданную находку помог сделать гулявший по подворью козел. Животное выкатило из укромного места пластиковую бочку, в которой лежал заряженный патронами обрез охотничьего ружья.

— Рыбаков-нелегалов заключили под стражу. Они признали факт незаконного промысла и уже возместили 2,6 тыс. рублей, — уточнила О. Громович. — Назначена экспертиза по оружию: его модификация — также повод для уголовного преследования.