Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что будет работать на посту президента ещё столько, «сколько доверят люди».

Сегодня во время встречи с представителями украинских СМИ у главы Беларуси поинтересовались, как долго он ещё планирует занимать президентское кресло.

Отвечая на этот вопрос, Лукашенко отметил, что будет работать ещё столько, сколько позволит ему доверие людей и здоровье.

«Если нездоров — так нечего сюда лезть. Главное — здоровье и доверие людей», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко отметил, что не будет президентом вечно и новый глава Беларуси «где-то есть», но он его «не присматривает».

«Я не присматриваюсь, где этот президент. Но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, спокойно», — цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.

Отвечая на вопрос о детях и о транзите власти, Лукашенко сказал, что в Беларуси транзита власти нет и новый президент будет избран только народом.

«Мои дети не страдают «президентством» — ни один, ни второй, ни третий. Они наелись моего «президентства»» — пояснил Лукашенко.

Также у главы Беларуси поинтересовались, смог ли бы стать новым президентом несистемный кандидат.

Лукашенко ответил, что в Беларуси такой вариант пока невозможен потому, что люди привыкают к образу человека и не будут голосовать за кого-то «закрыв глаза».

В ходе беседы Лукашенко напомнили о Владимире Зеленском, который до президентского поста был известным шоуменом, Лукашенко отметил, что Зеленский – умный и образованный человек и «всему научится».

В конце своей речи Лукашенко заявил, что президентом невозможно стать, им нужно родиться.

«Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться. Если у тебя от рождения этого нет, ты не станешь президентом, будешь хорошим управленцем, плохим или средним», — пояснил глава страны.