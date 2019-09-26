Экс-еврокомиссар по бюджету Георгиева сменит в должности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, выдвинутую на пост председателя Европейского Центробанка.

Болгарский экономист Кристалина Георгиева избрана на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). К исполнению своих обязанностей она приступит с 1 октября, говорится в заявлении МВФ, опубликованном в среду, 25 сентября. Георгиева сменит в должности руководителя МВФ француженку Кристин Лагард, которая была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка.

Кристалина Георгиева особо отметила «большую ответственность» на новом месте работы. Она сослалась в числе прочего на ослабленную мировую экономику, торговые споры, риски, связанные с изменением климата, а также «стремительные технологические перемены».

С момента основания МВФ после Второй мировой войны пост его руководителя традиционно занимал европеец, в то время как главой другой крупнейшей международной финансовой организации — Всемирного банка — обычно становился представитель США.

Кристалина Георгиева с января 2017 года является главным исполнительным директором Всемирного банка. До этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а позднее — еврокомиссара по бюджету. В 2016 году правительство Болгарии предложило кандидатуру Георгиевой на пост главы Организации Объединенных Наций.