Глава американской компании Juul Labs Кевин Бернс ушел в отставку. Заявление об его уходе опубликовано на сайте компании.

«С тех пор, как я присоединился к Juul, я работал без перерыва, помогая превратить маленькую компанию в бизнес общемирового масштаба, поэтому несколько недель назад я решил, что сейчас самое время уйти в отставку», — сказал Кевин Бернс.

Глава Juul Labs объявил об отставке на фоне продолжающейся массовой серии заболеваний среди курильщиков электронных сигарет в США. Всего зарегистрировано более 500 случаев. 24 и 25 сентября стало известно о двух людях, умерших из-за последствий, вызванных употреблением электронных сигарет. Общее число погибших достигло десяти. Причины отравлений неизвестны.

Из-за смертей курильщиков вейпов власти США предложили запретить все электронные сигареты с добавками и ароматизаторами, в том числе смеси с ментолом или фруктовыми вкусами, популярными среди школьников.