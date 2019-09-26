Два жестоких убийства в Могилевской области: племянники убили 87-летнюю тетю ради 375 рублей, знакомый женщины задушил ее сожителя

Следственный комитет расследует два убийства, совершенных в Могилевской области, сообщила официальный представитель ведомства Анастасия Лавринович.

Первое убийство совершено в Глусском районе. 22 сентября в милицию поступило сообщение о том, что умерла пожилая женщина 1932 года рождения. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть пенсионерки носит насильственный характер — ее задушили.

Проведя следственные мероприятия на месте смерти женщины, следователи установили, что к преступлению причастны племянники жертвы — 1967 и 1972 года рождения. Мужчины, родные братья, находились в доме своей тети в нетрезвом состоянии. Они задушили престарелую родственницу и забрали все ее деньги — 375 рублей.

Подозреваемых задержали. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Второе преступление случилось в Кричеве, где 23 сентября женщина сообщила в милицию о смерти своего сожителя 1966 года рождения. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от асфиксии.

Подозрение пало на сожительницу погибшего и двух ее приятелей. Предварительное расследование на месте происшествия подтвердило — к преступлению причастен один из задержанных. Следствием установлено, что 36-летний мужчина, тремя днями ранее, 20 сентября, распивал с потерпевшим спиртные напитки по месту жительства последнего. В результате застолья возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения. Травмы повлекли за собой смерть мужчины.

Подозреваемый свою вину признал и рассказал про обстоятельства преступления. Криминалисты продолжают изучать вещественные доказательства с места происшествия. Против обвиняемого возбуждено уголовное дело.

Фото: СК