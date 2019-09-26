В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо» и БАТЭ сыграли вничью — 1:1. На «гол из раздевалки» Михаила Гордейчука гости ответили точным ударом Станислава Драгуна.

ДИНАМО Бр — БАТЭ — 1:1

Брест. 25 сентября. ОСК «Брестский». 20.45. 10169 зрителей.

Судьи — А.Кульбаков (Гомель), Д.Жук (Минск), В.Малютин (Могилев); В.Севостьяник (Гродно), В.Наумов (Минск).

ДИНАМО Бр: Гутор, Веретило, Дуарте, Кики, Павловец, Кисляк, Нойок, Нехайчик, Милевский, Гордейчук (Савицкий, 85), Лаптев (Хобленко, 67).

Запасные: Павлюченко, Васильев, Никифоренко, Кривец, Бабаво.

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Драгун, Копитович, Скавыш, Риос, Филипенко, Стасевич, Бага, Милич (Мукам, 84), Симович.

Запасные: Черник, Березкин, Дубаич, Виллюмссон, Волков, Туоминен.

ГОЛЫ: 1:0 — Гордейчук (46). 1:1 — Драгун (53).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Симович (64), Риос (66), Кисляк (84), Филипенко (89), Гутор (89).