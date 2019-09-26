85-й чемпионат мира среди мужчин и 28-й среди женщин по тяжелой атлетике проходят в Паттайе (Таиланд). Первую медаль в двоеборье, причем сразу золотую, добыл для сборной Беларуси Евгений Тихонцов в категории до 102 кг, сообщает агентство «Минск-Новости».

20-летний атлет поднял в сумме 398 кг (180 + 218), всего на 1 кг опередив южнокорейца Ин Юнсуна — 397 кг (181 + 216) и на 4 кг — иранца Мохаммада Резу Барари — 394 кг (175 + 219). Стоит отметить, что белорус зарекомендовал себя именно как опытный многоборец, точно рассчитав силы, ведь и в рывке, и в толчке он стал серебряным призером, уступив соответственно вышеупомянутым соперникам.

В апреле нынешнего года Е. Тихонцов уже становился победителем чемпионата Европы, который проходил в Батуми. При этом он выступал в предыдущей весовой категории — до 96 кг, однако показал более высокий результат в двоеборье — 400 кг (178 + 222). Весьма вероятно, именно ему достанется единственная путевка, выделенная белорусским штангистам-мужчинам для участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

Впрочем, сегодня на помост в Паттайе выйдет опытный Андрей Арямнов (109 кг). 30-летний олимпийский чемпион Пекина-2008 в категории до 102 кг последнее время готовился упорно и плодотворно, набрал неплохую форму, поднимал на тренировках очень приличные веса и также намерен поспорить за «золото» в Таиланде и за право защищать честь Беларуси в Японии. Впрочем, соперники у него очень серьезные, и в первую очередь это действующий чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио Симон Мартиросян из Армении.

Небезынтересно, что в домашнем планетарном форуме не принимает участия сборная Таиланда, отстраненная из-за нескольких положительных проб своих спортсменок. Чемпионат мира завершится 27 сентября.