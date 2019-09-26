Беларусь и Чехия подписали административное соглашение о применении договора о пенсионном обеспечении. Его подписали министр труда Ирина Костевич и посол Томаш Перницки, сообщает Минтруда и соцзащиты.

Реализация соглашения позволит обеспечить гражданам, проживающим в Беларуси и Чехии, получение пенсии за стаж работы, приобретенный на территориях этих государств. Cоглашение вступит в силу одновременно с договором – с 1 октября 2019 года.

Договор регулирует вопросы уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование и назначения и выплаты пенсий:

— в Беларуси – трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца;

— в Чехии – по возрасту, по инвалидности, вдове/вдовцу, сироте.

Согласно договору, уплата страховых взносов будет производиться по общим правилам, действующим в государстве, в котором граждане трудятся.

Пенсии будут назначаться каждым государством за свой стаж и выплачиваться на территорию государства проживания гражданина.

Выплата пенсий из Беларуси в Чехию и наоборот будет осуществляться в евро путем зачисления непосредственно на личный счет пенсионера в банке государства проживания.

В случае переезда лица из Беларуси в Чехию и наоборот за ним будет следовать назначенная ему пенсия за стаж, приобретенный на территории государства выезда.

По вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений договора необходимо обращаться: