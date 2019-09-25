В понедельник 23 сентября в Вене произошло ограбление ювелирного магазина. Двоих нападавших сейчас разыскивают, одним из подозреваемых является белорус.

Как сообщает австрийская полиция, ограбление произошло в районе Флоридсдорф в 9.30 утра. Несколько раз выстрелив из светошумового пистолета (иначе говоря, пугача), преступники атаковали ювелира и другого сотрудника магазина стулом, после чего разбили им же витрину и забрали из нее драгоценности.

Ювелир сначала пытался преследовать убегающих грабителей, однако был остановлен ударами. Оба нападавших сели в заранее приготовленный автомобиль и скрылись.

Машина была обнаружена сильно поврежденной недалеко от площадки для отдыха водителей у коммуны Хохлайтен. Преступники, вероятно, ехали по трассе A5 в сторону чешской границы, но при выезде из городка попали в ДТП, в котором, по-видимому, не участвовал никакой другой автомобиль.

По информации полиции, в ходе расследования удалось установить одного из подозреваемых – гражданина Беларуси Эдуарда З. Он разыскивается вместе со своим предполагаемым сообщником. Оба могут быть вооружены и готовы к применению насилия, предупреждают правоохранители.

Сообщается, что прокуратурой Вены в отношении уже известного подозреваемого выдан международный ордер на арест. Полиция просит граждан, имеющих сведения о его местонахождении, связаться с сотрудниками угрозыска.