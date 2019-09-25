В Миорах в цеху полоцкого филиала ОАО «Молоко» произошел выброс аммиака, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение об инциденте поступило сегодня в 11.48. Спасатели установили, что в результате разгерметизации сварного шва холодильной установки на участке от испарителя до влагораспределителя произошел выброс аммиака. Персонал самостоятельно покинул территорию предприятия, работа которого была временно приостановлена.

В радиусе 200 м от места происшествия расположено учреждение образования. Спасателями из здания школы в безопасное место эвакуировано 560 детей и 110 человек персонала.

Для ликвидации ЧС звеном газодымозащитной службы были созданы две заградительные завесы. В 12.37 ЧС ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.