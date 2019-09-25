В Египте, проводя раскопки археологи нашли путь в мир мёртвых. В Древнем Египте люди верили, что прежде чем попасть в загробный мир и там расслабиться, покойники непременно должны пройти суровые испытания. Археологи как раз эту дорогу с препятствиями и нашли.

Польско-египетская археологическая миссия обнаружила путь в страну мертвых, проложенный специально для фараона Джосера, который правил в 2667–2648 годы до н.э. Именно ему приписывают строительство самой первой в Египте пирамиды.

Вокруг пирамиды в ходе раскопок археологи обнаружили систему рвов, а также несколько десятков мумий. Мумии плохо сохранились и очевидно не принадлежат высокопоставленным сановникам. Во рве есть лестницы и переходы, а также ниши неизвестного назначения.

Путь к загробной жизни, согласно египетским верованиям, был трудным и опасным. До того, как умерший мог наслаждаться вечной жизнью, ему приходилось пройти через ряд испытания.

В одном из помещений рва эксперты нашли ритуальный гарпун со змеёй. По словам Камила Курашкевича, руководителя раскопок, данное оружие могло быть или одним из ожидающих фараона испытаний, или служить ему защитой.

Некоторые из верований, связанных с загробной жизнью Египта, как доказывают обнаруженные сооружения, были отражены в реальности.