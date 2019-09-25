Болливуд (так называют крупнейшую индийскую киноиндустрию) и «Беларусьфильм» официально приступили к съемкам масштабного блокбастера. Первые съемочные дни — в минских цехах. Это крупнейший коммерческий проект международного масштаба, где национальная киностудия — в роли генерального подрядчика съемок и максимально задействована в процессе.

Вместо зажигательных песен и танцев — экшн, взрывы машин и опасные трюки

Уже не «джими-джими». Теперь Болливуд мало ассоциировать с романтическим «Танцором диско». Вместо зажигательных песен и танцев — экшн, взрывы машин и опасные трюки.

Команда готовит современный блокбастер не без помощи белорусов. Кинокомпании двух стран вели переговоры о сотрудничестве на протяжении нескольких лет. Ускорил этот процесс консул Беларуси в Индии.

Лалит Чокани, почетный консул Беларуси в Мумбаи: «У меня возникла эта идея: почему нельзя показать Беларусь. Чтобы из Индии больше и больше туристов приехали и увидели эту небольшую страну. Из-за этого я уговаривал этих молодых ребят, чтобы приехать и снимать фильм».

Более 50 % специалистов — от «Беларусьфильма»

В съемках максимально задействована белорусская сторона. От национальной киностудии — пять камер, два грузовика света, техническое оснащение и большая команда специалистов. От режиссеров-постановщиков и операторов до костюмеров и техгруппы.

Пока же на площадке — второй съемочный день. Работают с минимальными перерывами, и даже так — детально отрабатывают раскадровку каждого трюка. Кстати, их выполняют белорусские каскадеры. И фактически с первого раза.

Классический боевик — коммерческий, поэтому держат в тайне и подробности сценария

Но если кратко об основной идее: команда спасает ребенка, за которым ведут охоту. Фильм покажут не только Индии, но и всей Европе.

До середины октября съемочная команда отработает на всех запланированных локациях. Скоро узнаем, побьет ли индийский блокбастер советский рекорд «Зиты и Гиты» в 55 миллионов просмотров.