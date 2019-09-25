Куда пойдут излишки разбираемся вместе с экспертами.

Хоть белорусские власти и перенесли запуск первого энергоблока БелАЭС на 2020 год, времени до начала работы станции остается мало, а стратегической программы использования электроэнергии в новых условиях все еще нет. Во всяком случае в публичном доступе.

Представители министерств пока обходятся общими фразами о необходимости увеличения потребления электроэнергии. В частности, в планах – перевести весь общественный транспорт крупных белорусских городов на электричество, сообщил замминистра природный ресурсов и окружающей среды Александр Корбут.

Где еще на внутреннем рынке можно использовать большие объемы электроэнергии, которые образуются с вводом в эксплуатацию АЭС?

Электрификация общественного транспорта – капля в море

Электротранспорт не стоит считать идеальным выходом для утилизации излишков электроэнергии, говорят эксперты.

Консультант в области энергетики Белорусской партии «Зеленые» Павел Горбунов отмечает, что доля общественного транспорта в числе мобильных средств передвижения невелика.

В исследовании «Энергетическая [р]еволюция: перспективы устойчивого развития энергетического сектора Беларуси» эксперт оценил: если к 2025 году в Беларуси будут использоваться около 1,9 тысяч электробусов, они будут потреблять 0,25 миллиардов киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии.

− Если мы полностью электрифицируем общественный транспорт, цифра будет в несколько раз выше. Но она все равно не дотянет даже до 1 миллиарда киловатт-часов, − отмечает эксперт.

Если перевести на электричество весь транспорт страны, то к 2050 году он будет потреблять как раз столько энергии, сколько будет производить БелАЭС: 17 миллиардов киловатт-часов в год. Но замена всех машин, работающих на бензине и дизеле, электрическими – это утопия, даже несмотря на амбициозные планы компании «Джили» по выпуску доступных электромобилей.

Электротранспорт, конечно, увеличит электропотребление, используя в том числе энергию, производимую на АЭС. Но первоначальная цель перехода общественного транспорта на электричество, скорей, не в этом, считает сотрудник энергетической программы Центра экологических решений Владимир Рак.

− Основная выгода от перехода общественного транспорта на электрический – это улучшение экологической ситуации в городах. Потому что именно мобильный транспорт является основным источником загрязнений в городах, − отмечает эксперт.

Использование электротранспорта приведет к значительному сокращению выбросов вредных веществ от средств передвижения.

− Если же в стране вырастет доля возобновляемых источников энергии или будет запущена АЭС, углеродоемкость электроэнергии снизится. И перевод транспорта с нефтепродуктов на электричество приведет еще и к снижению выборов парниковых газов, − добавляет Владимир Рак.

Можно отапливать дома с помощью электричества, но это дорого

Перепроизводство электроэнергии будет происходить ночью, когда потребление электричества низкое. А накапливать электроэнергию в промышленных объемах пока достаточно дорого, поэтому она должна потребляться в момент производства. Получается, что для интеграции БелАЭС в энергетическую систему важно найти способ увеличить потребление электроэнергии в определенные промежутки времени, а не постоянно. Для этого в Беларуси уже строятся электрокотельные.

− Когда будет образовываться излишняя электроэнергия, она будет направляться в электрокотельные для производства тепловой энергии, − объясняет Владимир Рак.

Параллельно возводятся многоквартирные дома и жилые комплексы с электрическим отоплением и подогревом воды. Плюс отопления за счет электричества в том, что оно довольно гибкое: его можно регулировать и отключать, когда жилье пустует. Благодаря такому регулированию, можно снизить потребление энергии. Однако это достигается в случае использования электроотопительного оборудования в квартирах. Использование электрокотлов на котельных или теплоэлектроцентралях обеспечить такую экономию не позволит, отмечает Владимир Рак.

Отопление за счет электроэнергии уже используют в разных странах.

− Примерно в половине жилья, которое строят немцы, ставят тепловые насосы. Это, грубо говоря, кондиционер, который выкачивает тепло из атмосферы и нагревает квартиру, работая от электричества. Это дорого на этапе строительства, но у них система окупается на этапе эксплуатации, − говорит Павел Горбунов.

Здесь встает вопрос экономической выгоды в белорусских условиях. Производить тепло с помощью электричества не так уж дешево. Важно продумать экономику всего процесса настолько хорошо, чтобы это было дешевле, чем обогрев тепловыми станциями или котельными.

− С другой стороны, нужно понимать, что использование электрокотлов это вынужденная мера, которая необходима для обеспечения качества электрической энергии и бесперебойности энергоснабжения. Это уже параметры безопасности энергоснабжения, а когда появляется вопрос безопасности, то вопрос экономики отходит на второй план, − отмечает эксперт ЦЭР.

Новые фабрики как потребители электричества появятся при выгодных условиях

Строительство новых промышленных объектов, активно использующих электричество, полностью зависит от делового и инвестиционное климата в стране. Только если у инвесторов будет уверенность в завтрашнем дне, гарантии неприкосновенности собственности, четкие правила налоговой политики и перспектива экономических выгод, можно будет надеяться на появление новых крупных потребителей электроэнергии.

К примеру, в условиях грамотной инвестиционной политики можно было бы строить дата-центры.

− В Беларуси должны быть хорошие менеджеры, которые привлекли бы сюда десятки миллиардов долларов и убедили IT-компании, что им это надо, − отмечает Павел Горбунов.

А вот строить ставшие популярными майнинговые центры, которые потребляют большое количество электроэнергии, не рационально с точки зрения экологии и исходя из обязательств, которые страна взяла после подписания Парижского соглашения.

− Порядка 1% всей мировой электроэнергии уже сегодня идет на майнинг. Это вызывает вопросы у экологических организаций, потому что фактически эта электроэнергия используется на ненужные операции, − считает консультант в области энергетики.

Зачем вообще наращивать объемы потребления электроэнергии?

В последние 15 лет Беларусь старалась снизить энергоемкость ВВП. С помощью энергоэффективных технологий в жилом и автомобильном секторах, в промышленности и за счет обновления старой инфраструктуры можно еще больше сократить потребление электроэнергии. К 2021 году энергоемкость ВВП планировали снизить на 2% к уровню 2015 года.

А в 2018 году Совет Министров утвердил комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, ожидая прироста в 2026 году на уровне 1,6 миллиардов кВт∙ч в год.

Ставить увеличение потребления электроэнергии самоцелью, значит искажать суть экономических процессов, считают эксперты.

− Я не разделяю позицию о том, что нужно увеличивать электропотребление. Были исследования и публикации, указывающие, что в других странах электропотребление выше и уровень их ВВП выше. Но это вопрос причины и следствия. Я считаю, что потребление электрической энергии в этих странах выше, потому что у них большой ВВП, а не наоборот ВВП больше, потому что они больше потребляют, − отмечает Владимир Рак.

По его мнению, не рационально стараться потреблять больше энергии без учета экономического роста. Более эффективно − создавать условия для роста экономики, вследствие чего экономика будет нуждаться в большем количестве энергии.

Есть смысл увеличивать потребление в тех секторах, где это выгодно. Более того, невозможно принять решение, которое сработает для целого сектора экономики, придется рассматривать каждое производство отдельно, добавляет Павел Горбунов. Он считает, что Беларуси все же придется продавать часть электроэнергии России. И не обязательно на выгодных условиях.