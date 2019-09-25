Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассчитывает, что программа углубления интеграции, проект которой был парафирован премьер-министрами Беларуси и России, решит вопрос о создании равных условий для субъектов хозяйствования двух стран. Об этом он заявил журналистам по итогам состоявшейся сегодня в Ростове-на-Дону встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, ответственным секретарем Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергеем Стрельченко и руководителями белорусских СМИ, передает БЕЛТА.

Григорий Рапота заметил, что проект программы разрабатывался рабочей группой под руководством министров экономики Беларуси и России, а Постоянный комитет Союзного государства в этом процессе не участвовал. «У нас есть свой план действий, который рассчитан на четыре года, с 2019 по 2022 год, который также определяет какие-то перспективы развития Союзного государства, — сказал госсекретарь. — Я не думаю, что эта программа (по углублению интеграции. — Прим.БЕЛТА) будет принципиально отличаться от нашего плана действий. Может быть, более конкретно будут сформулированы целеполагания в области каких-то вопросов: то, что я читал в газетах — это может быть налоговый единый или одинаковый, похожий кодекс. Наверняка, на что мы очень рассчитываем, будут, судя по комментариям министров экономики Беларуси и России, приняты наконец какие-то меры по сближению позиций по созданию равных конкурентных условий. Я считаю, это один из ключевых вопросов. Даже если один этот вопрос будет решен, то мы очень сильно продвинемся в развитии торгово-экономических отношений и сотрудничества в промышленной и сельскохозяйственной сферах».

С белорусской стороны во встрече приняли участие генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, директор — главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, директор Национального пресс-центра Беларуси Сергей Протас.