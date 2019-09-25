В США разгорелся скандал из-за телефонного разговора президентов США и Украины. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала звонок Трампа нарушением его конституционных обязанностей.

Республиканцы говорят, что демократы все еще хотят отомстить за поражение на выборах 2016 года. Демократы напоминают республиканцам о конституционном долге.

Всего за 15 минут после того как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале расследования в рамках импичмента президента, кампания за переизбрание Дональда Трампа собрала четверть миллиона долларов, сообщили представители его штаба.

Казалось, что советники Трампа были даже рады этой новости и бравировали этим.

«Мы хорошо подготовились на тот случай, если демократы окажутся настолько глупыми. Такими они себя и показали», – заявил Тим Мерто, директор предвыборного штаба Трампа по коммуникациям, который прокомментировал начало процедуры импичмента и рассказал о финансовых успехах кампании.

«Мы ожидаем огромного подъема в сборе средств на кампанию, – добавил он. – Мы думаем, это очень сильно приблизит президента к сокрушительной победе».

Объявление Пелоси о начале расследования в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа также вызвало новую волну межпартийных препирательств в американской столице. Лидеры Палаты представителей и Сената предсказуемо отреагировали в соответствии с линиями своих партий.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл обвинил демократов в «предрешенном выводе» о виновности Трампа, назвав события вторника частью «парада в поисках обоснований для импичмента».

«Это просто подтверждает, что приоритетом демократов является не улучшение жизни американского народа, а их почти трехлетняя одержимость импичментом», – заявил он.

Макконнелл выступил с этим заявлением сразу после того, как он и остальные сенаторы единодушно выступили за то, чтобы докладная осведомителя о действиях Трампа была немедленно передана комитетам Палаты представителей и Сената по разведке.

Коллега Макконнелла, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, заявил, что демократы все еще злятся по поводу поражения на президентских выборах в 2016 году и хотели отстранить Трампа от должности «с первого дня».

Однако председатель комитета Палаты представителей по надзору демократ Элайджа Каммингс заявил, что история покажет республиканцам, что они проигнорировали свой долг перед Конституцией, если они «закроют глаза и поставят партию выше страны».

Он назвал предполагаемый призыв Трампа к властям другой страны вмешаться в выборы в США «оскорблением Конституции и серьезным нарушением президентской присяги».

Кандидат в президенты демократ Элизабет Уоррен несколько месяцев призывала подвергнуть Трампа импичменту в связи с предполагаемым воспрепятствованием правосудию при проведении «российского» расследования.

«Расследование в рамках процедуры импичмента должно идти вперед с той эффективностью и серьезностью, которых требует кризис», – написала она в Твиттере.

Но не каждый республиканец бросился поддерживать Трампа.

Два кандидата, которые хотят бросить вызов нынешнему президенту на республиканских праймериз 2020 года, во вторник вечером провели дебаты в Нью-Йорке и заявили, что Трамп должен быть отстранен от должности.

«Проделки президента с Украиной – это комбинация измены, взяточничества и других серьезных нарушений и проступков», – заявил бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд.

С ним согласился бывший конгрессмен от Иллинойса Джо Уолш, который заявил: «Дональд Трамп не годится для своей должности. Президент Соединенных Штатов заслужит импичмент в самое ближайшее время».

Американские фондовые рынки во вторник закрылись в минусе из-за неопределенности в связи с импичментом до выступления Пелоси.

Однако, по мнению экспертов, многие инвесторы сомневаются в том, что возглавляемый республиканцами Сенат в ходе импичмента признает Трампа виновным. Эксперты также не верят, что расследование Палаты представителей окажет большое влияние на фондовые рынки.