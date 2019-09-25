Испанский тенор Пласидо Доминго после обвинений в домогательствах прекращает выступления в нью-йоркском театре Метрополитен-опера, где он проработал 51 год. Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра, которое приводит ТАСС. «Метрополитен-опера подтверждает, что Пласидо Доминго согласился отменить все будущие выступления», — указали там, подчеркнув, что решение вступает в силу немедленно. Отмечается, что театр и артист пришли к взаимному соглашению.

По информации телеканала Fox News, Доминго 25 сентября должен был принять участие в опере «Макбет» Джузеппе Верди в постановке итальянского дирижера Марко Армильято на сцене Metropolitan Opera. Однако вместо него партию Макбета исполнит серб Желько Лучич. Вместе с ним на сцену выйдет народная артистка РФ Анна Нетребко, которая исполнит партию леди Макбет.

Комментируя свое решение, Доминго пояснил, что его появление на сцене могло бы привлечь нежелательное внимание к постановке. «Хотя я решительно отрицаю недавние обвинения, высказанные в отношении меня, и меня беспокоит обстановка, в которой людей осуждают без должного разбирательства, поразмыслив, я решил, что мое появление в этой постановке «Макбет» отвлекло бы зрителей от усилий моих коллег», — сказал тенор (цитата по RNS). Доминго дебютировал в Метрополитен-опере в 27 лет.

В августе девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах, только одна из них согласилась на открытое видеоинтервью. Указанные случаи якобы происходили в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Как минимум две женщины признались, что в итоге согласились на интимную близость с оперным певцом из опасения испортить себе карьеру отказом. Позже к обвинениям в адрес Доминго присоединились еще 11 женщин.

Из-за скандала в оргкомитете Олимпийских Игр-2020 в Японии заявили, что могут отказаться от приглашения Доминго на мероприятия. Так, в апреле 2020 года планировалось выступление певца на фестивале «Ниппон», объединяющем оперу и традиционный японский театр Кабуки.

В испанском Минкульте обвинения в адрес Пласидо Доминго назвали»не подкрепленными доказательствами». «Мне не нравятся анонимные обвинения», — сказал исполняющий обязанности министра культуры и спорта Испании Хосе Гирао. Он добавил, что уважает права женщин, выступивших с обвинениями в адрес певца, но задался вопросом относительно мотивов, которые побудили их сделать это.