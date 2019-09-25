МАРТ сделал предупреждение Министерству труда за ограничение выплат пенсий и пособий для ряда банков.

На сегодняшний день данные выплаты производятся только в пяти банках из 24-х, имеющихся в белорусской банковской системе.

Ранее Минтруда уже не раз получало обращение от финансовых организаций с просьбой осуществлять выплаты пенсий и пособий, однако каждый раз министерство отвечало отказом.

Сейчас Министерство антимонопольного регулирования и торговли поручило разрешить выплачивать пенсии и пособия всем банкам.

До 18 октября всем банкам будут разосланы соответствующие письма. Министерство труда должно будет разработать критерии, которые обеспечат равный доступ банковским учреждениям к осуществлению подобных операций.

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