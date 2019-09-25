Грета Тунберг и другие: кто получил альтернативную Нобелевскую премию

Альтернативная Нобелевская премия была вручена в 2019 году в 40-й раз. Кто был ее удостоен и почему? Портрет лауреатов представляет DW.

Экологическая активистка Грета Тунберг награждена премией Right Livelyhood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией, за 2019 год. Кроме нее, награду в нынешнем году получат активистка Аминату Хайдар из Западной Сахары, китайский адвокат Го Цзянмэй и бразилец Дави Копенава.

«Мы удостоили такой чести четверых визионеров, чья практическая деятельность позволяет миллионам людей защищать их фундаментальные права и бороться за достойное будущее на этой планете», — заявило жюри.

Премию Right Livelyhood Award учредил немецко-шведский писатель и профессиональный филателист Якоб фон Икскюль. Начиная с 1980 года, премию ежегодно вручают в Стокгольме людям, которые активно борются против загрязнения окружающей среды, ядерной угрозы, нарушений прав человека и дискриминации представителей меньшинств. Каждый год организация Right Livelyhood Foundtaion получает более 100 заявок со всего мира. Лауреатов выбирает жюри. Вручение премии происходит в декабре. За 39 лет лауреатами альтернативной Нобелевской премии стали 174 человека из 70 стран.

Аминату Хайдар — «Ганди из Западной Сахары»

С юношеских лет Аминату Хайдар мирным способом боролась за независимость своей родной страны — Западной Сахары. Бывшая колония Испании в 1975 году лишь на короткое время обрела независимость. Вскоре она была аннексирована Марокко. С тех пор марроканские чиновники принимают различные меры против коренного народа Западной Сахары — сахарави.

Хайдар стала визитной карточкой движения, выступающего в защиту фундаментальных прав человека и права народа сахарави на самоопределение. Она является сооснователем, соучредителем и президентом правозащитной организации CODESA (Collective of Sahrawi Rights Defenders).

Активистка организует демонстрации, документирует факты пыток, проводит голодовки для того, чтобы обратить внимание на ситуацию, в которой оказался ее народ. Эти действия не нравятся марроканскому правительству. Хайдар часто без суда и следствия оказывалась за решеткой. Четыре года она провела в секретной тюрьме, в изоляции от внешнего мира.

Тем не менее она продолжает бороться за политическое урегулирование длящегося уже много лет конфликта вокруг Западной Сахары. За это ее сажают в тюрьму, ей и ее детям угрожают, на нее нападают, организуют провокации. За то, что Аминату Хайдар не прекращает свой мирный протест, ее называют «Ганди из Западной Сахары».

Как подчеркивает жюри, Хайдар удостоена альтернативной Нобелевской премии «за ее непоколебимое мирное сопротивление, несмотря на тюрьмы и пытки, за стремление к справедливости и праву на самоопределение народа Западной Сахары».

Го Цзянмэй — китайский адвокат, защищающий права женщин

Официальные цифры в 2014 году впервые показали масштаб проблемы, которую прежде в Китае замалчивали. В каждой четвертой китайской семье мужья избивают своих жен. Два года спустя в Китае был принят закон против домашнего насилия. Это стало возможным благодаря активной деятельности активисток, которые борются за права женщин. Одна из них — Го Цзянмэй.

Го является в Китае самым известным адвокатом, защищающим права женщин. За последние 25 лет она и ее команда провели бесплатную правовую консультацию для 120 000 женщин. Более 4000 исков были направлены в суд, чтобы добиться защиты прав женщин и равноправия полов. Она первый адвокат в стране, которая профессионально занимается оказанием правовой помощи на некоммерческой основе.

На национальном уровне Го поддерживает женщин, консультируя их по вопросам справедливой оплаты труда, защиты от сексуальных домогательств и широко распространенных в Китае трудовых договоров, запрещающих беременность. В сельской местности, где женщины особенно сильно зависимы от мужчин, Го помогает им отстаивать право на владение землей. Она основала объединение China Public Interest Lawyer Network, в котором более 600 адвокатов.

В этом году альтернативная Нобелевская премия вручена Го Цзянмэй за ее «новаторскую и упорную работу по защите прав женщин в Китае». Как отметило жюри, Го Цзянмэй проявила огромное мужество и невероятную силу сопротивления на фоне растущего давления на гражданское общество.

Дави Копенава борется за леса Амазонии и права яномамо

В Бразилии горят тропические леса. Во всем мире обеспокоены тем, как эти пожары отразятся на климате. Но больше всего эта проблема касается местных жителей. Дави Копенава, выступающий от имени коренных народов Бразилии, в этом году удостоен альтернативной Нобелевской премии. Таким образом учредители премии хотят обратить внимание общественности на проблему горящих лесов Амазонии.

Копенава представитель племени яномамо, одного из самых многочисленных в Бразилии. Оно насчитывает 35 000 человек. Территория, на которой проживают представители этого племени в Бразилии и Венесуэле больше, чем, например, Греция. Дави Копенава борется за права коренных жителей Амазонии, за сохранение их культуры и территории проживания. Вырубка тропических лесов в целях развития сельского хозяйства угрожает не только окружающей среде, но и может привести к исчезновению коренных народов.

В 1980-90-е годы золотодобытчики разрушали деревни местных жителей, убивали их, были источниками смертельных болезней для коренных жителей лесов Амазонии. Сегодня таких случаев опять становится все больше. Копенава был одним из тех, благодаря кому в 1992 году территория площадью в 96 тыс. квадратных километров была объявлена заповедной зоной, где проживают яномами. Кроме того, он играет решающую роль в объединении различных племен для защиты от разорения и гибели. Дави Копенава организовал ассоциацию Hutukara, представляющую интересы различных групп племени яномамо.

«На фоне стремительного исчезновения видов и растущего влияния изменения климата знания яномами того, как сохранить свою землю и бережно ее пользоваться, имеет выдающееся глобальное значение», — подчеркнуло жюри.

Грета Тунберг — основатель движения в защиту климата

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг в августе 2018 года за неделю до парламентских выборов в Швеции впервые вышла на акцию в защиту климата в Стокгольме. Ее целью было заставить политиков принять срочные меры, чтобы не допустить повышения температуры на земле больше, чем на полтора градуса Цельсия.

Примеру Греты вскоре последовали другие школьники по всему миру, которые по пятницам, пропуская занятия в школе, выходят на акции в защиту климата. Грета Тунберг стала визитной карточкой глобального движения Fridays for Future и рупором своего поколения, которое обеспокоено последствиями изменения климата. Грета выступает на различных международных конференциях, встречается с высокопоставленными зарубежными деятелями и представителями международных организаций. У нее очень четко требование: мир должен признать проблему изменения климата и срочно решать эту проблему.

«Ее бескомпромиссная манера говорить правду сильным мира сего, вызвала огромный резонанс», — отметило жюри альтернативной Нобелевской премии. Тунберг стала лауреатом премии потому, что добилась внимания политиков к необходимости принятия мер по защите климата.