БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) готовится направить в Беларусь миссию по наблюдению за выборами в парламент, говорится на сайте организации.

«После официального приглашения наблюдать за предстоящими досрочными парламентскими выборами, запланированными на 17 ноября 2019 года, и на основе заключений оценочной миссии, в соответствии со своим мандатом БДИПЧ готовится к проведению наблюдения за выборами», — сказано в сообщении организации.

В данной связи, продолжили там, в настоящее время БДИПЧ ведет набор экспертов, которые войдут в состав наблюдательной миссии. В частности, организация ищет кандидатов на пост главы миссии, его заместителя, аналитика, политолога, медиа-аналитика, координатора долгосрочных наблюдателей.

По информации БДИПЧ, последний срок приема заявок от кандидатов – 2 октября. Также отмечается, что они должны быть готовы отправиться в Беларусь для наблюдения с 13 октября.

Как сообщалось, оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ после проведения миссии в Беларуси в конце августа рекомендовала провести наблюдение за предстоящими выборами в белорусский парламент и попросила государства-участники ОБСЕ направить 30 долгосрочных наблюдателей, а также 400 краткосрочных наблюдателей.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября. Досрочное голосование пройдет 12-16 ноября.