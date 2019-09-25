Белоруска Арина Соболенко продолжает победоносное шествие в китайском Ухане, где год назад она стала чемпионкой. В 1/8 финала наша соотечественница с приключениями одолела представительницу Голландии Кики Бертенс. На следующей стадии состязаний Арине Соболенко попытается противостоять 20-летняя казахстанка Елена Рыбакина (49 ВТА).

Ухань, Китай. Турнир серии «ВТА Премьер 5»

Призовой фонд — 2 828 000 долларов.

Одиночный разряд. 1/8 финала

Арина Соболенко (13 ВТА, Беларусь, 9) — Кики Бертенс (8 ВТА, Голландия, 6) — 6:1, 7:6 (11:9)