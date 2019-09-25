Американский танковый батальон разместится в Литве на границе с Беларусью

В Литву в октябре прибудет батальон вооруженных сил США. Всего более 500 военнослужащих. Он будет развернут на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса под Пабраде. Данный учебный центр ВС Литвы расположен в непосредственной близости от границы с Беларусью в Вильнюсском уезде. Расстояние от него до границы составляет 12-14 км.

В учебном центре будет развернут 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии Армии США. На вооружении батальона состоят 30 танков «Абрамс», 24 БМП «Брэдли», 70 транспортных средств.

В месте дислокации рядом с Пабраде американские военные будут пребывать до весны следующего года, сообщает Минообороны Литвы.

Батальон будет находиться в Литве в рамках операции «Атлантическая решимость». Она была инициирована странами НАТО в ответ на российскую оккупацию Крыма весной 2014 года. В рамках операции США размещают свои войска в странах Балтии и Польше по ротационному принципу. За это время Литва уже приняла 10 подразделений Армии США. Последний раз они развертывались в этой стране в 2017 году.