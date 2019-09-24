У жодинского «Торпедо» появился новый главный тренер.

На сайте футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) появилась информация о назначении Юрия Пунтуса на должность главного тренера. Текущий сезон тренер начинал в «Белшине».

На посту главного тренера Пунтус сменил Вадима Скрипченко. На данный момент «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Высшей лиги, имея в активе 38 баллов после 22 матчей.

Юрий Пунтус был первым главным тренером БАТЭ после возрождения клуба. Вместе с командой специалист прошел путь от второго дивизиона до золотых медалей Высшей лиги.

Позже тренер возглавлял МТЗ-РИПО, «Динамо-Брест», «Смолевичи-СТИ», «Славию», «Белшину». Кроме этого, Пунтус был главным тренером молодежной и национальной сборных Беларуси.