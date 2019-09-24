Китайская компания Xiaomi несколько лет назад начала выпуск смартфонов линейки Mi Mix, аппараты которой изначально отличались безрамочными дисплеями. Теперь же Xiaomi представила аппарат Mi Mix Alpha, дисплей которого в буквальном смысле обернут вокруг корпуса устройства.

Как пишет NEWSru.com со ссылкой на The Verge, экран смартфона занимает всю лицевую поверхность Mi Mix Alpha, его боковые грани и большую часть задней поверхности за исключением полосы с модулем основной камеры, которая также может использоваться и для съемки селфи – для этого достаточно перевернуть смартфон в руке. При этом в смартфоне установлен представленный ранее 108-Мп модуль камеры, разработанный компанией Samsung в сотрудничестве с Xiaomi. Этот сенсор позволяет получать качественные изображения в условиях низкого освещения и поддерживает фирменную технологию Smart-ISO для автоматической настройки светочувствительности. Также смартфон оснащен двумя дополнительными модулями основной камеры.

Что касается остальных характеристик, то смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 855+, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ основной памяти и аккумулятором емкостью 4050 мАч. Также аппарат получил поддержку сетей 5G и быструю зарядку. Другие подробности о Mi Mix Alpha пока не раскрываются.

В компании описывают новый смартфон как концепт, который не будет запущен в массовое производство. Однако Xiaomi все же планирует мелкосерийный выпуск Mix Alpha. Известно, что стоимость устройства в Китае составит 20 тыс. юаней (около 2,8 тыс. долларов).