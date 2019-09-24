Ветеринар из Гомеля убил свою 35-летнюю знакомую, жительницу Украины, расчленил ее тело и выбросил в Русановский канал в Киеве, об этом рассказали в милиции.

На территории Киева следователи обнаружили черные полиэтиленовые пакеты с человеческими останками.

В результате следствия было установлено, что подозреваемым в зверском убийстве стал 38-летний белорус из Гомеля.

До задержания он работал ветеринарным врачом в Киевской городской больнице ветеринарной медицины.

По данным следствия, мужчина пригласил к себе домой знакомую чтобы отдохнуть и принять спиртные напитки.

В ходе встречи, между молодыми людьми разгорелся конфликт. Ветеринар подошел к шкафу, взял нож и совершил один удар в правый глаз женщины.

Она потеряла сознание и упала на диван. Далее убийца решил уничтожить следы преступления и отнес тело в ванную комнату.

С помощью кухонного ножа, топора и ножовки, он отделил части тела жертвы, сложил останки в полиэтиленовые мешки и вынес их из квартиры.

Следователи назначили ряд экспертиз, которые определят дальнейшую судьбу преступника.