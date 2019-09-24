В деревне Корытница Любанского сельсовета Вилейского района 22 сентября 10-летний мальчик, который приехал с родителями из Минска на дачу, нашел гранату времен Второй мировой войны.

Начальник отделения уголовного розыска Вилейского РОВД Дмитрий Антонович рассказал МЛЫН.BY:

— В Корытнице у семьи из Минска дачный участок. В воскресенье, 22 сентября, они приехали на дачу со своим сыном. Пока взрослые занимались по хозяйству, ребенок играл на соседнем дачном участке. Хозяев там нет. Мальчик нашел подозрительный металлический предмет, похожий на гранату, и позвал родителей. Они позвонили в милицию.

Сотрудники РОВД вызвали саперов.

По словам Дмитрия Антоновича, находка ребенка оказалась, предположительно, гранатой Ф-1 времен Второй мировой войны.

Саперы вывезли гранату на полигон возле деревни Кульшино и там взорвали.