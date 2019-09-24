Отопительный сезон в жилых домах, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях, бассейнах, общегородских банях, театрах Минска начинается 24 сентября. Соответствующее решение принято в Мингорисполкоме 23 сентября, сообщает «Минск-Новости».

Тем самым побит рекорд прошлого года, когда отопительный сезон для жилфонда начался 1 октября. Напомним, филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» разместил тогда график включения отопления в столице за последние 20 лет. Согласно ему, самый поздний срок начала подачи тепла в квартиры минчан был 20 октября (1999 г., 2008 г.).

Накануне стартовал отопительный сезон в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах и библиотеках города.