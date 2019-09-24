Социализм и коммунизм остаются серьезным вызовом свободе на американском континенте и во всем мире, заявил президент США Дональд Трамп.

Пример Венесуэлы и Кубы демонстрирует опасность социалистических и коммунистических идей для современного общества. Об этом в выступлении на общих прениях в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций заявил президент США Дональд Трамп.

«Один из наиболее серьезных вызовов для нашей страны – это призрак социализма, разрушающий целые общества и страны. События в Венесуэле напоминают всем нам о том, что социализм и коммунизм существуют не ради справедливости, равенства, победы над бедностью и блага наций. Цель социализма и коммунизма только одна – сохранять власть в распоряжении правящего класса», – сказал Трамп.

Он заявил, что считает руководство Венесуэлы марионетками в руках коммунистических лидеров Кубы.

«Америка никогда не станет социалистической страной. За последнее столетие социализм и коммунизм уничтожили 100 млн человек. Тоталитарная идеология в сочетании с современными технологиями может порождать новые опасные способы подавления и господства», – отметил глава Белого дома.