Россия запустила по Крымскому мосту первый дизельный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На кадрах видеозаписи, которую снял пользователь YouTube, видно как движется поезд, состоящий из двух вагонов. На записи запечатлен в том числе момент, когда поезд проезжает арку Крымского моста.

Первыми пассажирами поезда стали председатель совета директоров генерального подрядчика строительства моста — ООО «Стройгазмонтаж» и владелец ООО «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста и журналисты федеральных СМИ.