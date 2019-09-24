Белорусский фильм «Озеро радости» получил приз «За лучшую режиссуру» на кинофестивале короткометражного кино в Греции – Drama International Short Film Festival. Это старейший фестиваль короткометражного кино в Европе, поэтому фильм- победитель автоматически выдвигается на соискание премии Европейской киноакадемии в номинации «Лучший короткометражный фильм».

Режиссер фильма – Андрей Полуян. Он был когда-то программистом в Минске, в престижной компании EPAM. Дальнейшая карьера со стабильным заработком «выше среднего» молодому специалисту была обеспечена, но он бросил всё ради мечты о кино. Поехал учиться в Германию, окончил Академию искусств города Касселя. Остался жить и работать за рубежом. Но почти все свои фильмы снимает на родине. И о родине.

В основу сюжета ленты «Озеро радости» положен одноименный роман Виктора Мартиновича: у девочки умирает мать, и отец отвозит ее в дом-интернат. Главную роль в фильме проникновенно и точно исполнила 9-летняя Анастасия Пляц. Девочка сама с трех лет живет в sos-деревне. Неделю назад Анастасия за свой дебют получила приз «Лучшая актриса» на испанском кинофестивале FICBUEU. Там же картина «Озеро

радости» завоевала еще две награды – приз жюри и приз «За лучшее художественное решение».

За полгода «Озеро радости» было показано на десяти мировых кинофестивалях и в итоге имеет шесть международных наград. Кстати, музыку к ленте написал лидер белорусской группы Vuraj Сергей Долгушев. В кинотеатрах Беларуси фильм планируют показать в ноябре – возможно, в рамках кинофестиваля «Лістапад», тем более что предыдущая работа Андрея Полуяна – «Край радости» – уже участвовала в нашем кинофоруме в рамках национального конкурса.