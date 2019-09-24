В рейтинге стран мира с лучшими системами здравоохранения (Healthcare Index) за 2019 год Беларусь заняла 57-е место из 89 государств.

Рейтинг был составлен на основании исследования журнала Ceoworld.

Первое место в списке лучших систем здравоохранения занял Тайвань. На втором месте оказалась Южная Корея, а на третьем — Япония. Еще одна азиатская страна — Таиланд, разместилась на шестой позиции. Что касается европейских стран, то они занимают пять мест в Топ-10 рейтинга 2019 года: Австрия (4-е место), Дания (5-е), Испания (7-е), Франция (8-е) и Бельгия (9-е). Австралия завершила топ-10 на 10-м месте.

Индекс здравоохранения представляет собой статистический анализ общего качества системы здравоохранения, включая инфраструктуру здравоохранения; компетенции медицинских работников (врачей, медсестер и других работников здравоохранения); стоимость (затраты в долларах США на душу населения); наличие качественных лекарств и готовность правительства. В нем также учитываются другие факторы, в том числе окружающая среда, доступ к чистой воде, санитария, готовность правительства накладывать штрафы, например, за употребление табака. В рейтинге рассматриваются 89 стран мира по пяти различным показателям здоровья.

Беларусь в Healthcare Index занимает 57-е место. На 56-й позиции расположилась Панама, на 58-й — Россия. Вместе с тем, такие постсоветские страны как Литва и Эстония заняли 31-е и 32-е место соответственно.

Любопытно, что в данный рейтинг попали все соседствующие с Беларусью государства. Так Латвия в Healthcare Index оказалась на 48-й строчке, Польша — на 51-й, а Украина — на 81-й.

Индекс белорусского здравоохранения в целом, по оценке составителей рейтинга, оказался 37,94 балла. У Тайваня он 78,72. У аутсайдера рейтинга — Венесуэлы — 32,42.

На взгляд авторов рейтинга, у здравоохранения Беларуси неплохая инфраструктура (70,93 балла), однако профессионалы получили всего в 17,12 баллов. Стоимость здравоохранения оценена в 54,96 доллара на душу населения. Наличие лекарств оценивается в 64,1 балла, а готовность правительства — в 89,78 балла.