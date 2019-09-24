Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. На данную награду также претендовали Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

Эта награда стала шестой для аргентинского форварда. В сезоне-2018/19 Месси принял участие в 34 матчах испанской Примеры, записал на свой счёт 36 голов и отдал 15 результативных передач. «Барселона» стала чемпионом Испании по итогам прошлого сезона. Ранее Месси завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.